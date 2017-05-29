В Йемене от холеры и диареи погибли 500 человек

2017-05-29 21:19 | www.apa.az | 3

Количество погибших от холеры и диареи в Йемене за месяц составило 500 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"С 27 апреля по 28 мая 2017 года всего в 19 провинциях было зарегистрировано 55 202 случая подозрения на холеру и острую водную диарею, из них 500 смертельных", — сообщил он.

По словам Язаревича, количество смертей за последний месяц в четыре раза превышает аналогичные данные за период с октября 2016 года по март 2017 года.