Столетние безобразники – ФОТО

2017-05-29 21:14 | www.oxu.az | 3

Пенсионеры осваивают экстремальный спорт и вливаются в тусовки.

Не все мечтают о спокойной старости — для некоторых, наоборот, это самый подходящий возраст для приключений. Иногда даже экстремальных. Например, 15 мая 101-летний британец Брайсон Уильям Вердун Хейес стал самым пожилым парашютистом в мире.

Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру представляет фото граждан преклонных лет, не отказывающих себе в спорте, веселье и экстриме.

Фото: Skydive.buzz via AP

Брайсон Хейес бесстрашно совершил прыжок с парашютом в возрасте 101 года и 38 дней.

Вместе с экстремалом прыгнули и его родственники, в том числе 74-летний сын Брайан, 50-летний внук Роджер, 21-летняя правнучка Элли и 16-летний правнук Стэнли. Целью акции был сбор средств для благотворительной организации The Royal British Legion, которая помогает ветеранам.

Во время Второй мировой войны Хейес участвовал в высадке десанта в Нормандии, а затем сражался во Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии, награжден орденом Почетного легиона.

Хейес хотел заняться парашютным спортом с 90 лет, но жена его отговаривала. Он выполнил первый прыжок только после кончины супруги, уже перешагнув вековой рубеж.

Фото: Vladimir Yakovlev / Rex Features

Впервые Лойд Кахн встал на доску в 65 лет. Постоянно падал, но не отступал. Теперь ему 79 лет, и он лихо катается.

Фото: Hannah Peters / Getty Images for Tourism New Zealand

В апреле 101-летняя Ман Каур из Индии преодолела стометровку за 1 минуту 14 секунд. Она была единственной бегуньей на Всемирных играх ветеранов спорта в данной возрастной категории. Начала заниматься спортом в 93 года вслед за своим сыном Гурдевом.

Фото: Vladimir Yakovlev / Rex Features

Девять лет назад Явонн Дол попала в аварию, после которой врачи посоветовали ей бросить фигурное катание. Но и сейчас 89-летняя фигуристка не собирается покидать лед.

Фото: @guinnessworldrecords

В сентябре 2016 года 68-летняя Шарлотт Гуттенберг попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая татуированная пенсионерка в мире.

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

76-летняя англичанка Рут Флаверс за диджейским пультом. Ее все знают как DJ Ruth Flowers, или Mamy Rock. Выступает в ночных клубах и на крупных музыкальных площадках.

Фото: Vladimir Yakovlev / Rex Features

У 76-летнего Дуана Тзинфу идеальная растяжка. Он начал тренироваться 16 лет назад.

Фото: Canadian Press / REX / Shutterstock

Старейший в мире участник марафона Фауджа Сингх в апреле отпраздновал свой 106-й день рождения.

Фото: Francois Mori / AP

105-летний французский велосипедист Роберт Маршан в апреле поставил мировой рекорд в своей возрастной категории, проехав со скоростью 22,547 километра в час.

С.С.

