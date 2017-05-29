Стал известен новый главный тренер “Барселоны”

2017-05-29 21:23 | www.apa.az | 3

Эрнесто Вальверде назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона".

Как передает АПА, об этом на пресс-конференции сообщил президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу.

Предыдущий главный тренер команды Луис Энрике ранее объявил, что покинет клуб по завершении сезона. В мае 2017-го было объявлено о том, что Эрнесто не будет продлевать контракт с «Атлетиком» из Бильбао и уйдет из клуба после завершения сезона 2016/17.