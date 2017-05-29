Президент Молдавии осудил решение о высылке пяти российских дипломатов

2017-05-29 21:40 | www.apa.az | 2

Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение правительства, сформированного правящей коалицией проевропейских партий, объявить персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, по его словам решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией.

«Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем. Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране, в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", - отметил Додон.