Карасин: “Высылка российских дипломатов из Молдавии направлена против президента Додона”

2017-05-29 22:12 | www.apa.az | 3

Решение правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов из страны является ударом по позициям президента Игоря Додона.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Мы, естественно, будем думать над реакцией, она будет адекватной и довольно жесткой", - сказал он.

"Само это решение мы однозначно расцениваем как продуманный удар по курсу на активизацию отношений между Кишиневом и Москвой», - указал Карасин.