В Бангладеш эвакуировали 300 тысяч человек из-за приближения циклона

2017-05-29 22:21 | www.trend.az | 4

Власти Бангладеш эвакуировали порядка 300 тысяч человек в связи с приближением циклона "Мора", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В настоящее время циклон находится в 385 километрах от портового города Читтагонг на юго-востоке страны. Ожидается, что шторм обрушится на побережье уже во вторник утром. До этого момента власти планируют эвакуировать более миллиона человек.

По оценкам метеорологов, порывы ветра, сопровождаемые ливнями и грозами, будут достигать скорости 117 километров в час.