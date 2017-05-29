Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублей

2017-05-29 22:29 | www.oxu.az | 3

Власти Москвы выплатят семьям погибших от урагана компенсацию, размер которой составит 1 млн рублей на семью.

Как передает Oxu.Az, oб этом ТАСС сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«Семьям погибших выплатим по миллиону. Решение будет принято завтра на заседании правительства», - сказал он, добавив, что денежная компенсация также будет выплачена пострадавшим в результате урагана.

«В Москве произошли трагические события, в результате стихийного бедствия, урагана, погибли 11 человек и 70 человек серьезно пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших», - сказал Собянин.

По словам мэра, трагедия, случившаяся сегодня, беспрецедентна. «Трагедия сама по себе беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое», - отметил Собянин.

Мэр пообщался с пострадавшими, поступившими в НИИ им. Склифосовского, и пожелал им скорейшего выздоровления.

По словам заместителя директора НИИ им. Склифосовского по лечебной работе Сергея Столярова, в больницу поступили 14 пострадавших. «В настоящее время в больнице находятся пять пострадавших, один из них в реанимации, четверо - в клиническом отделении. Остальные пациенты отпущены домой, после того как им была оказана необходимая помощь», - сказал он.

Врач отметил, что в основном у пациентов диагностированы раны, множественные ушибы тела.

A.C.



