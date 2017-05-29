Собянин: ураган повалил в Москве 3,5 тысячи деревьев

2017-05-29 23:00 | www.oxu.az | 3

Ураган, прошедший в Центральной России в понедельник, 29 мая, повалил около 3,5 тыс. деревьев на территории Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Предварительно, повалено около 3,5 тыс. деревьев», — цитирует Собянина ТАСС.

Отмечается, что в Департаменте здравоохранения Москвы подтвердили информацию об 11 погибших в результате урагана.

По данным СМИ, в больницы города после урагана попали 105 человек.

Ранее стало известно, что МЧС открыло горячую линию в связи с ураганом.

A.C.