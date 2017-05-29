ВВС Египта нанесли авиаудары по террористам в Ливии

2017-05-29 23:42 | www.apa.az | 4

Египетские ВВС в понедельник нанесли серию ударов по целям террористов в ливийском городе Дерна.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, авиаудары нанесены в координации между ливийской национальной армией.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. По последним официальным данным, погибли 29 человек.

Египетские власти полагают, что исполнители нападения могут быть связаны с террористами, действующими в соседней Ливии. Так, через несколько часов после нападения на христиан в Эль-Минье, египетские ВВС нанесли серию ударов по базам боевиков на востоке Ливии.