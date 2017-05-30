Глава МИД Германии: “США лишились статуса мирового лидера”

2017-05-30 00:10 | www.apa.az | 3

США лишились статуса мирового лидера.

Как передает АПА со ссылкой на журнал Der Spiegel, об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По его мнению, нынешний изоляционистский курс Вашингтона негативно влияет на ситуацию в мире.

«С приходом Трампа соотношение сил на международное арене изменилось. Запад стал немного меньше", констатировал он. Министр также раскритиковал позицию новой администрации по вопросам миграции и борьбы с изменением климата. С его точки зрения, инициативы Белого дома в этих областях лишь усугубляют существующие проблемы.