Число пострадавших при урагане в Москве достигло 137
2017-05-30 00:41 | www.apa.az | 2
Число пострадавших в результате урагана в Москве возросло до 137 человек.
Как передает АПА, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.
"На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное", - сказал источник.
В результате урагана погибли 11 человек.
Более 35 тыс. сотрудников городских служб устраняют последствия стихии, задействовано более 4,5 тыс. единиц техники.