Число пострадавших при урагане в Москве достигло 137

2017-05-30 00:41 | www.apa.az | 2

Число пострадавших в результате урагана в Москве возросло до 137 человек.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

"На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное", - сказал источник.

В результате урагана погибли 11 человек.

Более 35 тыс. сотрудников городских служб устраняют последствия стихии, задействовано более 4,5 тыс. единиц техники.