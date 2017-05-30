Главред турецкой газеты убит в ходе семейной ссоры

2017-05-30 01:02 | www.apa.az | 3

Главный редактор турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель погиб в Стамбуле от ножевого ранения в ходе бытовой ссоры.

Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», вспыхнувшая семейная ссора между Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом переросла в драку, во время которой Каранфил ударил ножом своего тестя и жену.

Демирель от полученного ранения скончался, его дочь госпитализирована в тяжелом состоянии, ей сделана операция. Убийца скрылся, полиция ведет его розыск.