TSK'dan Hakkari kırsalına hava harekatı

2017-05-30 02:08 | www.trend.az | 0

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Hakkari kırsalına akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanı imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA