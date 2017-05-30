Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты

2017-05-30 02:28 | www.apa.az | 3

КНДР объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты.

Сообщается, что ракета попала в запланированную цель с отклонением в семь метров.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев 450 километров. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.