Взрыв автомобиля в Багдаде унес жизни десяти человек

2017-05-30 03:46 | www.trend.az | 2

По меньшей мере десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в Ираке, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, взрыв произошел в центре Багдада рядом с магазином мороженого. По данным полиции, атака произошла в понедельник вечером.

Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за инцидент.