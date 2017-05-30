В Каракасе за день протестов пострадали 87 человек

2017-05-30 04:23 | www.apa.az | 3

Не менее 87 человек пострадали в понедельник во время акций протеста в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, большинство участников манифестаций поступило в больницы с травмами от попадания гранат со слезоточивым газом.

В числе пострадавших оказались один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес и депутат Национальной ассамблеи Карлос Папарони.

Антиправительственные манифестации, организуемые оппозицией, а также шествия сторонников властей проходят в Венесуэле с начала апреля. За это время жертвами насилия стали не менее 60 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Более тысячи человек пострадали, свыше 2,6 тыс. были задержаны.