Генсек: В 2016 году при исполнении обязанностей погибли 99 миротворцев ООН

2017-05-30 06:48 | www.apa.az | 2

В 2016 году погибли 99 миротворцев Организации объединенных наций (ООН) при исполнении обязанностей.

Как передает АПА, об этом говорится в статье генеральный секретаря ООН Антониу Гутерриш в газете «Коммерсант».

«Мы непременно должны адаптировать миротворческие операции к опасным и сложным условиям, в которых им приходится действовать сегодня. Миротворцы зачастую направляются туда, где мир не является приоритетом для воюющих сторон. Все чаще и чаще миротворческие миссии подвергаются нападениям участников конфликтов и исповедующих насилие экстремистов».

Отметим, что на сегодняшний день ООН проводит 16 миротворческих операций.