На Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

2017-05-30 06:41 | www.trend.az | 2

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован на Аляске в 147 км западнее Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 05:18 мск во вторник землетрясения имел координаты 60.93 градуса северной широты и -151.88 градуса западной долготы, передает "Интерфакс".

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".