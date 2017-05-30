В Йемене от холеры и диареи погибли 500 человек

2017-05-30 09:05 | www.oxu.az | 2

Количество погибших от холеры и диареи в Йемене за месяц составило 500 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

«С 27 апреля по 28 мая 2017 года всего в 19 провинциях было зарегистрировано 55 202 случая подозрения на холеру и острую водную диарею, из них 500 смертельных», – сообщил он.

По словам Язаревича, количество смертей за последний месяц в четыре раза превышает аналогичные данные за период с октября 2016 года по март 2017 года.

A.M.