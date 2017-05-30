В Турции арестовали женщину-депутата – ВИДЕО
2017-05-30 09:14 | www.oxu.az | 3
В Турции арестована депутат Демократической партии народов Бесима Гонча.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, женщина-депутат, обвиняемая в членстве в вооруженной террористической организации и пропаганде терроризма, арестовывалась и ранее, но 3 мая была выпущена на свободу с запретом на выезд за границу.
Однако прокуратура не согласилась с этим и опротестовала решение. 8 мая суд принял решение повторно задержать Бесиму Гонча.
Спустя 20 дней депутат была задержана в аэропорту. В ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
A.M.