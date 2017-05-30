В Азербайджане увеличивают штраф за увольнение беременных женщин

2017-05-30 09:32 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане увеличивается сумма штрафа за нарушение трудовых прав беременных женщин и женщин, на попечении которых находится ребенок младше трех лет, или же мужчин, в одиночку воспитывающих детей младше трех лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно этим изменениям, за необоснованное расторжение трудового договора с беременными женщинами и женщинами, на попечении которых находится ребенок младше трех лет, или же мужчинами, в одиночку воспитывающих детей младше трех лет, полагается штраф в размере от 2000 до 3000 манатов.

В настоящее время эта сумма составляет от 500 до 1000 манатов.

Отметим, что проект изменений в Уголовный кодекс будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 31 мая.

A.M.

