Камера сняла гибель пожилого мужчины во время урагана в Москве – ВИДЕО

2017-05-30 09:40 | www.oxu.az | 3

Камера сняла гибель пожилого мужчины в Москве, задавленного остановкой, за которой он прятался от урагана. Жуткий инцидент произошел на Кировоградской улице.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на REN TV, мужчина шел не один, с товарищем. Стихия застала их в пути, оба решили спрятаться за остановкой. В какой-то момент конструкция не выдержала давления ветра и рухнула - ее вырвало из земли целиком.

Один из мужчин успел отскочить, другого остановка буквально накрыла.

Как видно на видео, очевидцы сразу же бросились на помощь. Автомобили останавливались посреди дороги. Остановку удалось сразу поднять, но помочь несчастному уже не смогли.

65-летний мужчина стал первой жертвой жуткого урагана, позднее стало известно еще о 10.

По последним данным, число раненых составляет 140 человек.

A.M.