Сегодня начинается регистрация для получения социального жилья – ВИДЕО

2017-05-30 09:52 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане с сегодняшнего дня на портале «Электронное правительство» начинается регистрация обращений посредством системы «Льготное жилье».

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Государственное агентство жилищного строительства.

Отметим, что указом президента Азербайджанской Республики от 24.05.2017 было утверждено положение о системе «Льготного жилья».

Подробно узнать об использовании системы можно в этом видео:

У.А.