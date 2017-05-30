Режим прекращения огня был нарушен 128 раз

2017-05-30 10:05 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 82 миллиметровые минометы (13 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского и Товузского районов.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.