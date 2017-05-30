Кто первым покинул реалити-шоу «Maşın»? – ФОТО

2017-05-30 10:07 | www.oxu.az | 3

Стало известно, кто из участников первым покинул реалити-шоу «Maşın» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az, в соответствии с правилами передачи, участники выставили певца Эльтона Гусейналиева на СМС-голосование. Эльтон потребовал ухода актера Эльджана Расулова.

В конце Э.Гусейналиев набрал 36,42% зрительских голосов и сам покинул шоу.

Отметим, что передача выходит в эфир каждый вечер в 22:00. Участниками являются актриса Пярвин Абыева, актеры Ислам Мехралиев, Фарда Амин, Эльджан Расулов, певцы Тарана Гумрал, Надир Гафарзаде, Джавад Раджабов, Узеир Мехдизаде, Саида Султан, режиссеры Агиль М.Гулиев, Кянан М.М., ведущий Азер Захид, продюсер Тарих Алиев, журналист Вугар Вугарлы, режиссер-актер Сархан Керемоглу, блоггер Сабухи Ханларов, актриса и танцовщица Оксана Расулова.

А.С.

