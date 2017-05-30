Макрон назвал Sputnik и RT «органами лживой пропаганды»

2017-05-30 10:23 | www.oxu.az | 3

На совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает российские сайты RT и Sputnik «органами пропаганды».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на rbc.ru, позднее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с такой оценкой не согласны.

В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Эмманэюль Макрон ответил на вопрос о том, почему в его предвыборный штаб не пустили журналистов российских изданий Sputnik и RT (Russia Today). Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, он сохраняет отличные отношения с иностранными журналистами, но, «когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты». Французский лидер, в частности, назвал Sputnik и RT «органами по оказанию влияния», которые распространяли «ложь» о нем лично и его предвыборной кампании.

«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды», - заявил французский лидер. Поэтому, по его словам, журналистов этих СМИ не пустили в его предвыборный штаб. В заключение Макрон добавил, что по этому вопросу «он не намерен уступать».

Во время пресс-конференции Путин не стал комментировать слова Макрона. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передал мнение Кремля о позиции президента Франции. «Мы не согласны с такой оценкой», - сказал Песков «РИА Новости».

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание Макрона в своем Twitter: «Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России». Она также назвала слова Макрона «дешевым водевилем».

С.С.