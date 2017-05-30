Эльман Рустамов: Угрозы для стабильности курса азербайджанского маната нет

2017-05-30 10:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года азербайджанский манат укрепился на четыре процента, сказал во вторник председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов в ходе конференции на тему "Экономические реформы: результаты и советы".

По его словам, с момента достижения своего самого наихудшего показателя, манат укрепился на 11 процентов, и в настощее время угрозы для стабильности курса маната нет.

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