Назван самый популярный азербайджанский город у российских туристов

2017-05-30 10:30 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский город Нафталан привлек особое внимание российских туристов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на fins.az, согласно исследованиям российского турагентства TurStat, в 2017 году среди городов ближайшего зарубежья самым популярным у россиян стал Нафталан.

Сообщается, что россияне чаще всего приезжают в Нафталан для лечения. Согласно исследованиям, каждый год в Нафталан приезжают 10 тыс. туристов, из которых более половины – иностранцы.

После Нафталана самым популярным среди городов ближайшего зарубежья у россиян является белорусский Нароч. На третьем месте казахстанский Сарыагаш.

A.M.

