Али Ахмедов: За 10 лет в Азербайджане созданы 1,6 млн рабочих мест

2017-05-30 10:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За 10 лет в Азербайджане созданы 1,6 миллиона рабочих мест, сказал председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию, вице-премьер Али Ахмедов на субрегиональном семинаре в Баку, посвящённом Целям устойчивого развития.

По его словам, за 10-15 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3,5 раза. За этот же период уровень бедности в стране сократился с 50 до 5,6 процента.

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