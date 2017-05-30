Эльман Рустамов: «До конца года манат не будет дешеветь»

2017-05-30 10:41 | www.apa.az | 3

«До конца года манат не будет дешеветь».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на конференции «Экономические реформы: полученные результаты и рекомендации».

«В течение пяти месяцев в Азербайджане действует режим полностью плавающего курса и за это время ЦБА не прибегал к серьезным вмешательствам для поддержания курса маната. Сначала был период дестабилизации, когда курс вырос до 1,92. Однако, потом рынок сам урегулировал курс и он стабилизировался. Курс маната с начала года укрепился к доллару на более, чем 4%. С момента достижения своего самого наихудшего показателя (1,92-ред.), манат укрепился на 11%. Валютный рынок сейчас не рынок спроса, а рынок предложения. Есть давление в сторону укрепления маната. Однако, учитывая стратегические цели Азербайджана по поддержке экспорта, сильное укрепление маната в среднесрочной перспективе создаст проблемы для платежного баланса. До конца текущего года нет значительных рисков для курса маната. Я бы сказал, что сейчас риски укрепления маната выше рисков удешевления».