Али Ахмедов: «Азербайджан является одной из немногих стран, которые добились самого высокого развития»

2017-05-30 10:47 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на семинаре «Информация и статистика по Целям устойчивого развития для статистиков высокого уровня» заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов. Он сказал, что в течение этих лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 50 до 5 процентов, приблизительно в 9 раз: «В течение десяти лет в Азербайджане было создано 1,6 миллиона новых рабочих мест».

Заместитель премьер-министра отметил, что Азербайджан присоединился к программе Цели устойчивого развития ООН: «Азербайджан является одной из стран-экспортеров нефти. В то же время наша страна проводит реформы в сфере экономики, Азербайджан поставил перед собой цель уменьшить зависимость от нефти. Мы верим, что Азербайджан успешно достигнет своей цели и вступит на новый этап развития».