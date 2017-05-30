ЦБА снизил сумму на депозитном аукционе

2017-05-30 10:37 | www.oxu.az | 3

Центробанк Азербайджана объявил о проведении сегодня очередного депозитного аукциона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, в этот раз на аукционе планируется привлечь депозит в размере 150 млн манатов.

Процентная ставка по привлекаемым средствам составляет 12,01%-14,99%. Срок депозитного аукциона 13 дней.

Отметим, что депозитные аукционы начали проводиться в июне прошлого года. Основная цель – стерилизация манатной массы в обороте.

Напомним, что на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана по привлечению средств в размере 250 млн манатов 26 мая спрос составил 649 млн манатов.

У.А.

