ЦБА снизил сумму на депозитном аукционе
2017-05-30 10:37 | www.oxu.az | 3
Центробанк Азербайджана объявил о проведении сегодня очередного депозитного аукциона.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, в этот раз на аукционе планируется привлечь депозит в размере 150 млн манатов.
Процентная ставка по привлекаемым средствам составляет 12,01%-14,99%. Срок депозитного аукциона 13 дней.
Отметим, что депозитные аукционы начали проводиться в июне прошлого года. Основная цель – стерилизация манатной массы в обороте.
Напомним, что на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана по привлечению средств в размере 250 млн манатов 26 мая спрос составил 649 млн манатов.