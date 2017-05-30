Разработан специальный пакет предложений по экономическим реформам в Азербайджане - Центробанк

2017-05-30 10:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил специальный пакет предложений по экономическим реформам в стране, сказал во вторник глава ЦБА Эльман Рустамов в ходе конференции на тему "Экономические реформы: результаты и советы".

По его словам, пакет предложений в ближайшее время будет передан в Совет финансовой стабильности. "Предложения охватывают создание в Азербайджане активного денежного рынка, усиление доверительных отношений между кредитными организациями, применение механизма гарантий, развитие безналичных расчетов и полный переход на безналичный расчет", - сказал Рустамов.

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