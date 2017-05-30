В России военный погиб при жесткой посадке Ан-26

2017-05-30 10:49 | www.apa.az | 3

В Саратовской области разбился самолет Ан-26 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа доставили в больницу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

Отмечается, что при заходе на посадку на аэродром Балашов самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При жесткой посадке он загорелся.

Пострадавшие военнослужащие получают всю необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей. К месту происшествия вылетела специальная комиссия Министерства обороны РФ.