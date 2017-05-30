В России загорелся самолет: Есть погибший и раненые

2017-05-30 10:47 | www.oxu.az | 3

Один военнослужащий погиб, еще пять пострадали в ходе жесткой посадки самолета Ан-26 на аэродроме Балашов в Саратовской области.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Во вторник в 05:40 в ходе проведения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При посадке самолет загорелся. На борту самолета находилось шесть членов экипажа.

«Пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей», - говорится в сообщении.

«Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны», - сообщает военное ведомство.

А.М.

