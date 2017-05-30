В Азербайджане повышают штрафы за незаконные аборты

2017-05-30 10:53 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане предлагается ввести более высокие штрафы за незаконные аборты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в предлагаемых изменениях в Уголовный кодекс.

Согласно предлагаемым изменениям в статью 141 Кодекса (незаконное совершение аборта), если врач провел аборт вне медицинского учреждения, то за это предусмотрен штраф на сумму от 500 до 1000 манатов.

За совершение аборта человеком без высшего специального медицинского образования предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 манатов.

Если данное деяние по неосторожности привело к нанесению тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрен штраф на сумму от 2000 до 3000 манатов.

В настоящее время в Уголовном кодексе за эти же действия полагаются штрафы в размере до 200 манатов, до 300 манатов и от 300 до 500 манатов соответственно.

Отметим, что проект изменений в Уголовный кодекс будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 31 мая.

A.M.

