Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет приём в бакалавриат

2017-05-30 10:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет приём в бакалавриат (образование на русском языке, очное отделение) на 2017/2018 учебный год.

Прием заявлений на первый курс обучения по программам бакалавриата Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку в 2017 году будет проводиться в электронной форме с 01 июня 2017 года по 04 июля 2017 года включительно.

Подать заявление можно на сайте Филиала http://msu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.