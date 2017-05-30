Жертвами урагана в московском регионе стали 14 человек
2017-05-30 10:56 | www.apa.az | 2
Жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Ураган срывал крыши зданий и ломал деревья в Москве. Съемки очевидцев
В столице погибли 11 человек, в области — трое. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.
В понедельник днем в Москве прошел ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.
Непогода повлекла значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.