Эльман Рустамов о курсе маната

2017-05-30 11:00 | www.oxu.az | 2

«Сегодня Азербайджан проходит совершенно новый экономический цикл».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на проходящей в Баку конференции «Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации».

По его словам, в 1996-2016 годы экономический рост в среднем составил 9,4%, в то время как в 2006 году прирост ВВП достиг рекордно высокого уровня - 34,5%:

«Но экономическая конъюнктура непостоянна. Происходящее в последние годы на мировых финансовых и товарных рынках повлияло на экономику Азербайджана. Доходы от нефти сократились на 2/3, в конечном итоге, в торговом балансе страны образовался дефицит в 1,4 млрд долларов в 2016 году. Поэтому возникла необходимость пересмотреть курс маната. Нынешняя цель состоит в том, чтобы вернуть экономику в прежнее состояние».

Э. Рустамов отметил, что курс маната вот уже 5 месяцев регулируется в условиях плавающего режима:

«В этот период доллар подорожал до 1,92 маната, затем в короткие сроки курс маната стабилизировался, и в настоящее время он на 11% ниже пиковой отметки. В целом, реальный эффективный курс маната упал более чем на 50%, что целесообразно. Сильный манат может стимулировать рост импорта и вызвать лишние проблемы. В то же время рост экспорта в ненефтяном секторе требует благоприятного курса маната для участников рынка».

«Мы не ожидаем существенных изменений курса маната до конца года. Следует отметить, что риск укрепления курса маната выше, чем риск снижения и нет повода для введения в заблуждение экономические субъекты», - сказал глава ЦБА.

Э. Рустамов сообщил, что организация разработала широкий список экономических реформ, который в эти дни представит Совету по финансовой стабильности.

По его словам, целью является создание активного межбанковского денежного рынка, укрепление доверия между кредитными учреждениями, внедрение гарантийного механизма, развитие безналичных платежей, и в целом переход к безналичному обществу.

У.А.

