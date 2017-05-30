Сегодня в некоторых частях Баку не будет воды
2017-05-30 11:06 | www.oxu.az | 2
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке магистрального водопровода Джейранбатан-Маштага в нескольких местах Баку возникнут ограничения в подаче воды.
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе «Азерсу».
«Сегодня в течение 24 часов в поселках Сарай, Новханы, Горадил, Фатмаи, Мехдиабад, Дигах, Маштага, Пиршаги, Кюрдаханы, Бильгя, Нардаран, Рамана, Бакиханов и Сабунчи, а также в части дачных массивов будут наблюдаться ограничения в подаче питьевой воды», - отметил источник.