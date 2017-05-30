Сегодня в некоторых частях Баку не будет воды

2017-05-30 11:06 | www.oxu.az | 2

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке магистрального водопровода Джейранбатан-Маштага в нескольких местах Баку возникнут ограничения в подаче воды.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе «Азерсу».

«Сегодня в течение 24 часов в поселках Сарай, Новханы, Горадил, Фатмаи, Мехдиабад, Дигах, Маштага, Пиршаги, Кюрдаханы, Бильгя, Нардаран, Рамана, Бакиханов и Сабунчи, а также в части дачных массивов будут наблюдаться ограничения в подаче питьевой воды», - отметил источник.

A.M.

