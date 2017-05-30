Руфат Асланлы объявил ожидания от реструктуризации внешних обязательств МБА

2017-05-30 11:08 | www.apa.az | 2

«Реструктуризация внешних обязательств поспособствует серьезному оздоровлению Международного банка Азербайджана».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы на конференции «Экономические реформы: полученные результаты и рекомендации».

«Реструктуризация внешних обязательств МБА, в случае успешного завершения, приведет к значительному оздоровлению банка, доведению капитала до комфортного уровня, обеспечению достаточной ликвидности и покрытию доходами от активов расходов по обязательствам. Это позволит начать процесс приватизации банка и повысить его рыночную стоимость».