Подозреваемый в убийстве бизнесмена задержан в Казахстане и экстрадирован в Азербайджан

2017-05-30 11:10 | www.apa.az | 2

Об этом АПА сообщили в Хачмазском РОП.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый в совершенном 16 июня 2016 года убийстве жителя Хачмаза Ильгара Мамедова Рустамов Вюсал Ариф оглу сбежал в Россию, а оттуда в Казахстан.

В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Хачмазского района мероприятий В.Рустамов был задержан и отправлен в Азербайджан.

Отметим, 16 июня в Хачмазе во дворе собственного дома было найдено тело Ильгара Мамедова, убитого в результате удара тупым предметом по голове. В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении убийства житель Хачмазского района Галиб Керимов. В.Рустамов же сбежал из страны.

И.Мамедов занимался оптовой торговлей.