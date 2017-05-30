Игорь Богданов ужаснул Канны пластическими операциями на лице – ФОТО

2017-05-30 11:12 | www.oxu.az | 2

Популярный французский телеведущий Игорь Богданов поразил посетителей Каннского фестиваля своим внешним видом.

67-летний мужчина показался со спутницей, продемонстрировав всем следы от многочисленных пластических операций на лице.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Комсомольская правда, лицо мужчины в последние годы все больше напоминает маску. Напомним, телеведущего сопровождала гражданская жена, которая на 34 года моложе Богданова.

Операциями «увлекается» и его брат Григорий. Родственники завоевали популярность, когда были телеведущими в 80-х годах.

A.C.

