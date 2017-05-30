Палата: В Азербайджане 5 проблемных банков взяты под контроль

2017-05-30 11:22 | www.oxu.az | 2

«Двойная девальвация маната в 2015 году в прошлом году привела к увеличению объема нерабочих кредитов в банковском секторе и выводу вкладов из банка».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в Баку на конференции «Экономические реформы: Достигнутые результаты и рекомендации» заявил председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Руфат Асланлы.

По его словам, для исправления ситуации были приняты меры по оздоровлению банковского сектора Азербайджана, банки с проблемными капиталами были отстранены от системы, 100% вкладов банков были застрахованы.

«В настоящее время пять банков с проблемными капиталами взяты под особый контроль, до середины года будут решены проблемы по их реструктуризации. Параллельно продолжается оздоровление Международного банка Азербайджана, реструктуризируются его внешние обязательства. Качество кредитного портфеля банков стабилизировалось», - добавил глава Палаты.

У.А.

