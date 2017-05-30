В Баку полицейский автомобиль столкнулся с Porsche: Есть погибший – ВИДЕО

2017-05-30 11:27 | www.oxu.az | 1

В Баку произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Баилово Сабаильского района столицы перед автозаправочной станцией.

Автомобиль Fiat Doblo, принадлежащий Управлению полиции Сабаильского района, столкнулся с Porsche.

Как сообщили в Управлении полиции Сабаильского района, в результате аварии погиб сотрудник полиции, еще несколько человек ранены.

По факту ведется расследование.

Видео аварии выложил на своей странице пользователь Facebook по имени Орхан Керимов.

Э.А.