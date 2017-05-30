Япония требует отменить учения США на Окинаве

2017-05-30 11:33 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Японии Томоми Инада потребовала отменить парашютно-десантные учения, которые командование дислоцированных в стране войск США намерено провести у южного острова Окинава.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, глава военного ведомства сообщила об этом на пресс-конференции в Токио после заседания правительства.

«В соответствии с двусторонней договоренностью американские войска должны уведомлять о предстоящих учениях не менее чем за семь дней до их проведения, - сказала министр. - Этого сделано не было. Поэтому мы официально попросили не проводить учения».

Отработка парашютного десантирования на воду в районе города Урума на Окинаве запланирована на 31 мая и 1 июня. Японские власти узнали об этом из оповещения о закрытии района тренировок для полетов, которое американское командование сделало для местного управления гражданской авиации.

Американские военные пока никак не отреагировали на требования Токио.

На Окинаве сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу американских ВВС Кадена. Там размещена также дивизия морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.

C.C.

