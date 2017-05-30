Госкомитет статистики: «Базы реестров госструктур должны быть интегрированы в базу комитета»

2017-05-30 11:47 | www.apa.az | 3

В Баку начался семинар «Информация и статистика по Целям устойчивого развития для статистиков высокого уровня».

Как сообщает АПА, в семинаре принимают участие представители Института ООН по статистике стран Азии и Тихого океана, Межгосударственного комитета статистики СНГ, Центра экономических, социальных исследований и тренингов, статистических структур Германии, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Узбекистана, России, Таджикистана и Турции.

Семинар продлится 2 дня. Выступивший на мероприятии председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов отметил, что для прогресса целей, определенных программой «Трансформация мира: повестка устойчивого развития до 2030 года», утвержденная на 48 сессии Комиссии статистики ООН система глобальных показателей с точки зрения обеспечения проведения подробного, надежного, своевременного, доступного, качественного мониторинга на региональном, глобальном и национальном уровнях имеет большое значение. По его словам, обеспечение информацией для оценки ситуации в связи с достижением целей по устойчивому развитию ставит перед статистиками новые задачи: «Базы реестров госструктур должны быть интегрированы в базу комитета. Для этого необходима большая поддержка международных структур».

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов выразил уверенность в том, что семинар добьется поставленных целей: «Верю, что для достижения Целей устойчивого развития вы разработаете успешную концепцию».





Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что для того, чтобы положить конец бедности до 2030 года, определены 17 целей по Целям устойчивого развития ООН: «В Азербайджане с целью укрепления института семьи реализуется единая политика. Сбор статистических данных привел к еще большему совершенствованию проводимой политики».



Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи подчеркнул, что каждый должен внести свой вклад в программу по Целям устойчивого развития: «Официальная статистика имеет для этого большое значение. Верю, что ООН будет осведомлена о статистике проводимой в Азербайджане работы в этой сфере посредством UNİCEF. Азербайджан добровольно выразил инициативу представить отчет по Целям устойчивого развития в июле в Нью-Йорке. Оказание поддержки Азербайджану структурами ООН имеет большое значение. ООН также намерен оказать поддержку Азербайджану по недавно разработанным «дорожным картам».



Мероприятие продолжилось выступлениями.