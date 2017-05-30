Проверки бизнеса в Азербайджане сократились более чем в 1000 раз - замминистра

2017-05-30 11:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане сократились более чем в тысячу раз, сказал заместитель министра экономики Сахиль Бабаев на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации" во вторник в Баку.

По его словам, за последние 19 месяцев по стране было проведено всего 89 проверок, тогда как за предыдущий аналогичный период времени - 99 тысяч проверок.

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