Началась проверка воды на пляжах Азербайджана

2017-05-30 11:48 | www.oxu.az | 3

«В Азербайджане началась проверка морской воды с целью установления пригодности пляжей».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил начальник отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязимов.

По его словам, проверки начались 16 мая, но из-за нестабильных погодных условий взятие проб несколько затянулось:

«Завершен анализ морских вод в шести административных районах Абшеронского полуострова, а также в южной и северной зоне республики. В настоящее время исследования продолжаются. До 5 июня станут известны итоговые результаты».

Отметим, что пляжный сезон откроется 15 июня.

A.M.

