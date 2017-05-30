Началась проверка воды на пляжах Азербайджана
2017-05-30 11:48 | www.oxu.az | 3
«В Азербайджане началась проверка морской воды с целью установления пригодности пляжей».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил начальник отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязимов.
По его словам, проверки начались 16 мая, но из-за нестабильных погодных условий взятие проб несколько затянулось:
«Завершен анализ морских вод в шести административных районах Абшеронского полуострова, а также в южной и северной зоне республики. В настоящее время исследования продолжаются. До 5 июня станут известны итоговые результаты».
Отметим, что пляжный сезон откроется 15 июня.