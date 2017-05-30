Набиуллина назвала основные внешние риски для экономики РФ

2017-05-30 11:54 | www.oxu.az | 3

Один из основных каналов внешних рисков для экономики России проходит через цены на нефть.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на rg.ru, об этом на Московском финансовом форуме заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«У нас постепенно снижается зависимость экономики от цен на нефть. Доля нефти падает и в структуре ВВП, и в экспортных доходах, и в доходах бюджета, но пока она все равно остается значимой», - констатировала Набиуллина.

Сам по себе рынок нефти, по ее мнению, рисков не несет.

«Как нам представляется, рынок нащупал сейчас тот диапазон цен, в котором будет происходить балансировка спроса и предложения», - пояснила глава Банка России.

Набиуллина напомнила, что Россия экспортирует не только нефть, но и другие товары. По многим из них есть мировое перепроизводство.

«Это тоже риск и его надо учитывать», - отметила она.

В числе других внешних рисков Эльвира Набиуллина назвала неопределенность в динамике мировой экономике и замедление роста экономики Китая. Однако подчеркнула, что ключевыми для России являются все-таки внутренние риски.

C.C.

